Best topicals for pickup near Trinidad, CO
73 results
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Mary's Medicinals
Mary's Medicinal CBD Restore Transdermal Patch
Topicals
deal available
starting at
$7.50
each
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Mary's Medicinals
Mary's Medicinal CBD:THC 1:1 Relief Transdermal Patch
Topicals
deal available
starting at
$7.50
each
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Mary's Medicinals
Mary's Medicinal THC Sativa Energy Transdermal Patch
Topicals
deal available
starting at
$7.50
each
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Mary's Medicinals
Medical Mary's Medicinals 1:1 Relief THC/CBD Transdermal Patch
Topicals
deal available
starting at
$7.50
each
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Mary's Medicinals
Mary's Medicinals Transdermal Compound, 500mg THC/500mg CBD
Topicals
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starting at
$33.75
each
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Mary's Medicinals
Lavender Vanilla Relax Transdermal Cream 800mg THC/800mg CBD
Topicals
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starting at
$48.75
each
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Mary's Medicinals
Sandalwood Recover Transdermal Cream 800mg THC/800mg CBD
Topicals
deal available
starting at
$48.75
each
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Mary's Medicinals
Muscle Freeze Relief Transdermal Cream 800mg THC/800mg CBD
Topicals
deal available
starting at
$48.75
each
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