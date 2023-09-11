Shop cannabis products near Tulsa, OK
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BATCH
Dr. Dank's 1.5g Infused Pr - Banana Kush - Batch 2707
PreRolls
Hybrid
thc 21%
starting at
$12.00
each
Pickup
House
Terp House | Chem De La Chem | Smalls
Flower
Sativa
thc 18%
deal available
starting at
$3.60
1 gram
Pickup
Trending
Spartan Fire LLC
Spartan Fire | I-95 | Smalls
Flower
Hybrid
thc 20%
deal available
starting at
$3.60
1 gram
Pickup
Trending
Spartan Fire LLC
Spartan Fire | Fruity Frenzy | Smalls
Flower
deal available
starting at
$3.60
1 gram
Pickup
Spartan Fire LLC
Spartan Fire | Primus | Smalls
Flower
Indica
thc 18%
deal available
starting at
$3.60
1 gram
Pickup
Spartan Fire LLC
Spartan Fire | Spartan Snow | Smalls
Flower
deal available
starting at
$3.60
1 gram
Pickup
Shop for cannabis products in a city near you
Sapulpa, OK
5.6 mi
16 dispensaries
Sand Springs, OK
5.7 mi
10 dispensaries
Owasso, OK
10.5 mi
9 dispensaries
Broken Arrow, OK
10.7 mi
29 dispensaries
Glenpool, OK
11.8 mi
6 dispensaries
Skiatook, OK
14.1 mi
9 dispensaries
Claremore, OK
22.9 mi
16 dispensaries
Wagoner, OK
35.2 mi
13 dispensaries
Okmulgee, OK
36.4 mi
8 dispensaries
Pryor, OK
37.5 mi
9 dispensaries
Bartlesville, OK
38.3 mi
17 dispensaries
Muskogee, OK
41.8 mi
25 dispensaries