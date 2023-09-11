Best capsules near Walnut Creek, CA
149 results
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Breez
EXTRA STRENGTH TABLET 1PK | 20MG | INDICA
Capsules
deal available
starting at
$3.75
each
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Breez
EXTRA STRENGTH TABLET 1PK | 20MG | HYBRID
Capsules
deal available
starting at
$3.75
each
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Breez
EXTRA STRENGTH TABLET 2PK | RELIEF 1:1 | CBD:THC
Capsules
deal available
starting at
$3.75
each
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Emerald Bay Extracts
WHITE CBG RSO 2PK | 25MG | CBG
Capsules
deal available
starting at
$7.50
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ABX AbsoluteXtracts
ABX - 5mg 10pk - Sleepytime + CBN Soft Gels
Capsules
starting at
$12.00
each
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ABX AbsoluteXtracts
ABX - 25mg 10pk - Sleepytime Solventless Gels
Capsules
starting at
$28.00
each
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Shop for cannabis products in a city near you
Oakland, CA
9.6 mi
76 dispensaries
Berkeley, CA
11.0 mi
7 dispensaries
Hayward, CA
12.1 mi
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San Francisco, CA
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72 dispensaries
Antioch, CA
14.0 mi
5 dispensaries
Vallejo, CA
14.4 mi
13 dispensaries
Napa, CA
26.6 mi
7 dispensaries
Pacifica, CA
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Redwood City, CA
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Stockton, CA
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San Jose, CA
38.7 mi
24 dispensaries
Santa Rosa, CA
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Davis, CA
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