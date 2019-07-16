Follow
Pickup available
Woke Wellness Northwest OKC
Pickup available
405-367-1999
BLACK FRIDAY BLOWOUT $200 OZ ALL SHELVES, 7/$100 400MG TREESAP, 5/$100 HOUSE SHATTER TAX INCLUDED
5g/HOUSE SHATTER FOR $100 OTD 6g/JO SLICK CRUMBLE FOR $200 OTD 7/ 400MG TREESAP FOR 100$ OTD (thats 2800mg/$100) 7/ MIX AND MATCH CREEKSIDE EDIBLES 100$ OTD ALL OUNCES $200 OTD ALL LOCATIONS
3 DEALS PER-PERSON, PER-STORE. LIMITED SUPPLY CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER IN STORE DISCOUNTS OR DEALS
FAR-OUT-FRIDAY 10% OFF ALL EDIBLES
Valid 11/20/2019 – 11/29/2033
FAR OUT FRIDAY 10% OFF ALL EDIBLES!
NOT COMBINE ABLE WITH OTHER DISCOUNTS, DEALS OR PROMOTIONS
WOKE WEDNESDAY 4.5G 1/8THS ALL DAY!
WOKE WEDNESSDAY ALL 1/8THS ARE 4.5G!
NOT COMBINE ABLE WITH ANY OTHER DISCOUNTS DEALS OR PROMOTIONS
FIRST TIME PATIENT 15% OFF
Valid 7/23/2019
FIRST TIME PATIENTS GET 15% OFF ENTIRE ORDER!
CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER DEALS OR DISCOUNTS
SHATTER DAY $30 HOUSE SHATTER ALL DAY!
Valid 11/23/2019
HOUSE SHATTER $30 ALL DAY
NOT COMBINE ABLE WITH ANY OTHER DISCOUNTS DEALS OR PROMOTIONS
MAGIC MONDAY JO SLICK CRUMBLE 35$ ALL DAY!
Valid 7/17/2019
JO SLICK CRUMBLE BY OIL TYCOON USUALLY 45$ BUT TODAY $35 GET WHILE SUPPLIES LAST!
NOT COMBINE ABLE WITH ANY OTHER DISCOUNTS DEAL OR PROMOTIONS
TOKE TUESDAY 10% OFF ALL CONCENTRATES!
Valid 11/19/2019
TOKE TUESDAY 10% OFF ALL CONCENTRATES!
NOT ABLE TO BE COMBINED WITH ANY OTHER DEALS, DISCOUNTS OR PROMOTIONS
SAUCY SUNDAY ALL SAUCES AND SPREADS 20% OFF ALL DAY
ALL SAUCES AND SPREADS 20% OFF ALL DAY!
NOT COMBINE ABLE WITH ANY OTHER DISCOUNT, DEAL, OR PROMOTION