About this product
AVENTUS8 ARTISAN CHOCOLATE IS MADE IN THE USA BY LOCAL FRENCH CHOCOLATIERS WITH THE FINEST INGREDIENTS. WE TAKE PRIDE IN OUR PRODUCTS AND ASSURE THAT EVERY SMALL BATCH IS MADE TO PERFECTION.
WE SOURCE OUR FLOWERS FROM THE FINEST SMALL BATCH GROWERS IN THE USA, WHO WITHIN THEIR OWN RIGHT ARE CONSIDERED ARTISAN HEMP GROWER.
KOSHER-VEGAN-HALAL
1 UNIT (60MG/ PER UNIT) OF AVENTUS8 ARTISAN CHOCOLATE.
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KOSHER-VEGAN-HALAL
1 UNIT (60MG/ PER UNIT) OF AVENTUS8 ARTISAN CHOCOLATE.
About this strain
Milk Chocolate effects
Reported by real people like you
5 people told us about effects:
- Feelings
- Negatives
Relaxed
60% of people report feeling relaxed
Happy
60% of people report feeling happy
Uplifted
40% of people report feeling uplifted
Dry mouth
20% of people report feeling dry mouth
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About this brand
Aventus 8
AVENTUS 8 IS A FLORIDA BASED LUXURY ARTISAN CANNABINOID COMPANY. WE FOCUS ON THE DELTA 8 - THCO- HHC - D10, MARKET. WE OFFER AMAZING PRODUCTS TO THE MARKET AND OUR CLIENTS. WE TAKE PRIDE IN WHAT WE DO BY USING THE CLEANEST AND BEST CANNABINOID PRODUCTS THE INDUSTRY HAS TO OFFER. OUR KNOWLEDGE OF CANNABINOID FORMULATIONS IS A GIFT AND TALENT, AND OUR GOAL IS TO SHARE IT WITH YOU.
USE COUPON CODE: Leafly20 for a 20% DISCOUNT!
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