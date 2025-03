Arizer ArGo โ€“ Ultimate Portability & Pure Vapor ๐Ÿ”ฅ

Take your vaping game anywhere with the Arizer ArGo, the most compact and discreet dry herb vaporizer from Arizer! Designed for on-the-go connoisseurs, the ArGo delivers pure, flavorful vapor without compromising performance or customization.



๐Ÿš€ Key Features & Benefits

โœ”๏ธ Ultra-Portable & Compact โ€“ Fits right in your pocket for easy travel. ๐ŸŽ’

โœ”๏ธ Pure Glass Vapor Path โ€“ Enhances terpene flavors for a clean, smooth vaping experience. ๐Ÿƒ

โœ”๏ธ All-Day Battery Life โ€“ Replaceable & rechargeable battery for extended sessions. ๐Ÿ”‹

โœ”๏ธ Customizable Temperature Control โ€“ Full range from 122ยฐF - 428ยฐF (50ยฐC - 220ยฐC) for precise vaporization. ๐ŸŒก๏ธ

โœ”๏ธ Rapid Heat-Up Time โ€“ Ready in seconds for quick and convenient use. โณ

โœ”๏ธ Use While Charging โ€“ USB-C pass-through charging keeps you powered up anywhere! ๐Ÿ”Œ



๐ŸŽ Whatโ€™s Included?

โœ”๏ธ Arizer ArGo Vaporizer

โœ”๏ธ ArGo Battery ๐Ÿ”‹

โœ”๏ธ ArGo USB Charger & Power Adapter ๐Ÿ”Œ

โœ”๏ธ 2x ArGo Glass Aroma Tubes

โœ”๏ธ 2x ArGo PVC Travel Tubes w/ Caps ๐Ÿบ

โœ”๏ธ ArGo Belt-Clip Carry Case ๐ŸŽ’

โœ”๏ธ 2x ArGo Silicone Stem Caps

โœ”๏ธ Stainless Steel Stirring Tool ๐Ÿ› ๏ธ

โœ”๏ธ 4x Stainless Steel Filter Screens ๐Ÿ—๏ธ

โœ”๏ธ Arizer ArGo Ownerโ€™s Manual ๐Ÿ“–



๐Ÿ› ๏ธ Technical Specifications

๐Ÿ“ Size: 3ยผ" (H) x 2" (W) x 1" (D)

โš–๏ธ Weight: 4.8 oz (137g)

๐ŸŒก๏ธ Temperature Range: 122ยฐF - 428ยฐF (50ยฐC - 220ยฐC)

๐Ÿ”‹ Battery: Replaceable & rechargeable for all-day use

๐Ÿ”Œ Power Supply: 100 - 240V

๐Ÿ’Ž Material: Borosilicate glass vapor path for pure, smooth hits

โœ Warranty: 2 years on device, 1 year on battery

