πŸ”₯ Arizer Solo III – The Ultimate Portable Vaporizer

The Solo III is by far our most powerful & advanced portable πŸš€.



βœ”οΈ Groundbreaking advances in our heating technology πŸ”₯.

βœ”οΈ New & improved operating system with large color display πŸ“Ÿ.

βœ”οΈ Session Mode with new programmable Preset Temps 🌑️.

βœ”οΈ New On-Demand Mode for instant powerful hits πŸ’¨.

βœ”οΈ XL Glass Pod system for double capacity & increased airflow πŸ†.

βœ”οΈ USB-C Charging + Use While Charging πŸ”Œ.

βœ”οΈ Impressive 3 hours of battery life per charge πŸ”‹.



🌿 Multi-Purpose Portable Heater

βœ”οΈ For Dry Herbs & Aromatherapy πŸŒΏπŸ’¨.



πŸ”₯ New Instant Heating Ceramic Convection Technology

βœ”οΈ 5-15 Second Heat Up ⚑.

βœ”οΈ Hybrid Heating: 80% Convection, 20% Conduction ♨️.



πŸ› οΈ New XL Glass Pod System

βœ”οΈ Bigger hits with a larger glass pod πŸ’¨.

βœ”οΈ Easy to use & easy to clean 🧼.



πŸ”„ New Session Mode + On Demand Mode

βœ”οΈ Sip smooth & tasty vapor with Session Mode ☁️.

βœ”οΈ Quick, hard hits with On-Demand Mode πŸš€.



πŸŽ›οΈ New Interactive Custom Session Settings

βœ”οΈ Control at your fingertips like never before πŸ†.



πŸ“Ÿ New User-Friendly Operating System

βœ”οΈ Large, easy-to-read color display 🎨.



πŸ”„ Automatic Control & Display Inversion

βœ”οΈ Read the display & use the control buttons in 2 positions πŸ“².



πŸ”Œ USB-C Charging

βœ”οΈ Plus use while charging for non-stop action ⚑.



πŸ”‹ Extra Long Battery Life & Charge Indicator

βœ”οΈ Up to 3 hours of use per charge ⏳.



πŸ’¨ Isolated Air Path & All Glass Vapor Path

βœ”οΈ Fresh air, smooth & tasty vapor 🌿.



πŸ› οΈ Carefully Sourced Components

βœ”οΈ High-quality parts & accessories πŸ†.



✠Manufacturer's Warranty

βœ”οΈ Industry-leading customer service πŸ“ž.



🌿 Personal Aromatherapy

βœ”οΈ Many aromatic botanicals can be vaporized for aromatherapy with positive results πŸ’.

βœ”οΈ By heating your favorite herbs & flowers to precise temperatures, the pleasing aromas, terpenes, & botanical compounds are released to promote/enhance energetic or relaxing environments 🧘.

βœ”οΈ Aroma Dish & Botanicals available separately 🌱.



πŸ“¦ What's in the Box?

βœ”οΈ 1 x Solo III Portable Micro-Heater πŸ”₯.

βœ”οΈ 1 x Solo III Owner's Manual πŸ“–.

βœ”οΈ 1 x USB-C Charger (5v, 3A) πŸ”Œ.

βœ”οΈ 1 x XL Glass Aroma Tube (90mm) πŸ’¨.

βœ”οΈ 1 x XL Frosted Glass Aroma Tube (14mm) 🌿.

βœ”οΈ 1 x Air / Solo Glass Aroma Tube (90mm) πŸ†.

βœ”οΈ 1 x Air / Solo Frosted Glass Aroma Tube (14mm) ☁️.

βœ”οΈ 4 x Air / Solo Silicone Stem Caps πŸ”„.

βœ”οΈ 2 x PVC Travel Tube w./ Cap (90mm Size) πŸŽ’.

βœ”οΈ 2 x PVC Travel Tube w./ Cap (70mm Size) 🌍.

βœ”οΈ 1 x Stainless Steel Stirring Tool πŸ› οΈ.

βœ”οΈ 4 x Air / Solo Stainless Steel Filter Screens πŸ”².

