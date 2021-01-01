Jade and Jane
Chocolate 10mg THC Cupcake
About this product
Chocolate 10mg THC Cupcake Single Serving. Cupcake is dairy free/vegan. Chocolate cupcakes are available in cases of 18. INGREDIENTS: WATER, BLEACHED ENRICHeD WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, THIAMIN, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), POWDERED SUGAR (SUGAR, STARCH), SUGAR, NON-HYDROGENATED PALM OIL, CANOLA OIL, INVERT SUGAR, COCOA POWDER, CHOCOLATE SPRINKLES (HYDROGENATED PALM KERNEL OIL, CARNAUBA WAX & VANILLIN), TREHALOSE, GLYCERIN, SALT, THC POWDER (MALTODEXTRIN, MODIFIED FOOD STARCH, COCONUT OIL, CANNABINOID DISTILLATE, ROSEMARY EXTRACT), PROPYLENE GLYCOL, LEAVENING (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, STARCH, MONOCALCIUM PHOSPHATE), AGAR-AGAR, SOY LETHICIN, POTASSIUM SORBATE, CAROB BEAN GUM, XANTHAN GUM, NATURAL FLAVOR. Contains: Wheat, and Soy.
No product reviews
Have you tried this product? Be the first to leave a review!