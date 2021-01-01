Jade and Jane
Vanilla Bean 10mg THC Cupcake
About this product
Vanilla 10mg THC Cupcake Single Serving. Cupcake is dairy free/vegan. Vanilla cupcakes are available in cases of 18. INGREDIENTS: WATER, BLEACHED ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, THIAMIN, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), POWDERED SUGAR (SUGAR, STARCH), SUGAR, NON-HYDROGENATED PALM OIL, CANOLA OIL, INVERT SUGAR, SPRINKLES (SUGAR, HYDROGENATED PALM KERNEL OIL, STARCH, SOYA LECITHIN, FD&C COLORS (YELLOW 6 LAKE, YELLOW 5 LAKE, BLUE 1 LAKE, RED 40 LAKE, RED 3 DYE) RICE STARCH, CARNAUBA WAX & VANILLIN), TREHALOSE, GLYCERIN, SALT, THC POWDER (MALTODEXTRIN, MODIFIED FOOD STARCH, COCONUT OIL, CANNABINOID DISTILLATE, ROSEMARY EXTRACT), PROPYLENE GLYCOL, LEAVENING (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, STARCH, MONOCALCIUM PHOSPHATE), AGAR-AGAR, POTASSIUM SORBATE, CAROB BEAN GUM, XANTHAN GUM, NATURAL FLAVOR, VANILLA BEAN POWDER. Contains: Wheat, and Soy.
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