"GRAPE GAS HITS WITH A LOUD FUSION OF SWEET GRAPE CANDY AND SHARP DIESEL, CREATING A FUNKY-SMOOTH FLAVOR THAT LINGERS ON THE PALATE. THE EFFECTS STRIKE A PERFECT BALANCE—EUPHORIC IN THE MIND WHILE LOOSENING THE BODY WITH A MELLOW, FLOATY CALM. IDEAL FOR UNWINDING WITHOUT CHECKING OUT COMPLETELY.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: GRAPE PIE × JET FUEL GELATO
FLAVOR PROFILE: GRAPE, DIESEL, CANDY
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
