PHARM CBD
About this product
BROAD SPECTRUM THC FREE FORMULA 10MG CBD EACH • ALL NATURAL
30 Nutrient-Rich Gummies Per Container
DIRECTIONS FOR USE: TAKE 1 TO 2 GUMMIES DAILY, OR AS RECOMMENDED BY YOUR PHYSICIAN.
STORAGE: STORE IN A COOL, DRY PLACE AWAY FROM LIGHT. DO NOT USE IF SAFETY SEAL IS BROKEN.
DISCLAIMER: FOR EXTERNAL USE ONLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. NOT TO BE USED DURING PREGNANCY OR LACTATION. PLEASE CONSULT A PHYSICIAN BEFORE TAKING IF YOU HAVE A MEDICAL CONDITION OR ARE CURRENTLY TAKING OTHER MEDICATIONS.
SAFETY WARNING: THIS PRODUCT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) AND IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE OR PREVENT ANY DISEASE. THIS PRODUCT CONTAINS NO DETECTABLE THC, COMPLIANT WITH THE FEDERAL FARM BILL.
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