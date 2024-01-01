Logo for the brand THC American Shaman

THC American Shaman

Revolutionizing Cannabis in Missouri
All categoriesConcentratesEdiblesCannabisVaping

THC American Shaman products

7 products
Product image for Voos Battery w/ Charger
Batteries & Power
Voos Battery w/ Charger
by THC American Shaman
Product image for THC Syringe
Ingestible
THC Syringe
by THC American Shaman
Product image for 15ml THC Water Soluble Tincture
Tinctures & Sublingual
15ml THC Water Soluble Tincture
by THC American Shaman
Product image for 1g Pocket Dab Pod
Cartridges
1g Pocket Dab Pod
by THC American Shaman
Product image for 30ml High Dose THC Water Soluble Tincture
Tinctures & Sublingual
30ml High Dose THC Water Soluble Tincture
by THC American Shaman
Product image for .5g Pocket Dab Pod
Cartridges
.5g Pocket Dab Pod
by THC American Shaman
Product image for Original Pre-Rolls
Pre-rolls
Original Pre-Rolls
by THC American Shaman