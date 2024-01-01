  • Chill Medicated Cannabis Products in Massachusetts
  • Chill Medicated is dedicated to Creating Better Days!
  • Making Massachusetts Chill
  • Chill Harder
Logo for the brand Chill Medicated

Chill Medicated

Chill with us to find reliable relief.
All categoriesEdiblesTopicals

THC edibles, weed gummies, & drinks

24 products
Product image for Sour Apple | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Sour Apple | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Blue Razz | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Blue Razz | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Watermelon | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Watermelon | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Sour Apple | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Sour Apple | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Cranberry | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Cranberry | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Grape | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Grape | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Grape | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Grape | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Strawberry | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Strawberry | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Blue Razz | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Blue Razz | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Cranberry | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Cranberry | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Sour Apple | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Sour Apple | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Blue Razz | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Blue Razz | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Blue Razz | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Blue Razz | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Sour Apple | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Sour Apple | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Strawberry | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Strawberry | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Strawberry | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Strawberry | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Grape | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Grape | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Watermelon | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Watermelon | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Grape | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Grape | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Strawberry | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Strawberry | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Watermelon | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Watermelon | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Cranberry | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
Tinctures & Sublingual
Cranberry | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | REC
by Chill Medicated
Product image for Cranberry | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Cranberry | Medicated Tincture Syrup 500MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated
Product image for Watermelon | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
Tinctures & Sublingual
Watermelon | Medicated Tincture Syrup 250MG THC | Chill Medicated | MED
by Chill Medicated