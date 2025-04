Discover the world within



Mr. Moxey's Zen 40:1 Peppermint mints feature an elegant blend of peppermint, damiana, and lemon verbena to activate your intuition.



Nearly double the amount of CBD · Now with 40mg CBD for a 40:1 ratio

Naturally vegan and gluten-free



40mg CBD & 1mg THC per mint

20 mints | 800mg CBD & 20mg THC

read more