37 Reviews of Cannapa Hillsborough
write a review
5.0
Quality
5.0
Service
5.0
Atmosphere
n........9
December 6, 2024
x........p
November 25, 2024
s........1
February 7, 2025
L........2
January 9, 2025
a........5
January 12, 2025
b........g
January 25, 2025
m........5
January 24, 2025
A........0
March 12, 2025
b........3
December 22, 2024
i........1
January 22, 2025
s........p
June 19, 2025
m........7
July 21, 2025
r........1
5 days ago
r........0
June 15, 2025
l........9
February 6, 2025
e........e
May 8, 2025
a........t
January 4, 2025
j........a
March 12, 2025
j........5
February 9, 2025
s........h
January 27, 2025
k........5
March 24, 2025
b........3
June 1, 2025
c........1
March 14, 2025
R........a
May 2, 2025