Nirvana Cannabis Dispensary - Bartlesville, OK
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NIRVANA’S 30 DAYS OF 4/20 This 4/20 celebrate with NIRVANA with a very rare all MONTH 4/20 SALE. APRIL 1 2020 - APRIL 30 2020 FLOWER 25 STRAINS FOR $4.20 A GRAM! ALL FLOWER 30% OFF (EXCEPT FOR THE $4.20 STRAINS) 1 STRAIN 42% OFF EACH DAY. 2 strains for $69.00 an OUNCE 4 strains for $79.00 an OUNCE 5 strains for $99.99 an OUNCE 3 OUNCES for $200.00 (Choose from $69 & $79 ounce strains). VAPE CARTRIDGES SINGLE CARTS 15% OFF VERDE PUR & BUFFALO ROZE 1.1g CARTS 4 for $88.00 plus tax! CONCENTRATES ALL CONCENTRATES 30% OFF (except BLOOPERS CONCENTRATES) VERDE PUR 1g 6 for $100.00 BLOOPERS 1g 7 for $100.00 EDIBLES ALL EDIBLES 30%OFF (EXCEPT BUFFALO ROZE GUMMIES. 10%OFF) PRE-ROLLS ALL PRE ROLLS $4.20 EACH plus tax! SO STOP BY AT NIRVANA AND CELEBRATE 420 WITH THE BIGGEST SALE IN TOWN! B - VILLE'S BEST! CONDITIONS APPLY - SALE PRICES MIGHT NOT REFLECT TAXES. WHILE SUPPLIES LAST.
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