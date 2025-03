πŸ”₯ VENTY Vaporizer – Fastest & Most Advanced

βœ”οΈ Compatible with: S&B Venty Wear and Tear Set & S&B Venty Cooling Unit 🎯.



The VENTY is our fastest device ⚑ and the first vaporizer of its kind to feature adjustable airflow 🌬️. Though portable, it is highly efficient, taking merely 20 seconds to heat up πŸ”₯, while allowing an amazing airflow of up to 20 liters/minute at the maximum stage πŸš€.



🌟 Key Specs:

βœ”οΈ Operating Temperature: 40Β°C to 210Β°C (104Β°F to 410Β°F) 🌑️

βœ”οΈ Size: 2.17" x 6.18" x 1.46" πŸ“

βœ”οΈ Airflow: Adjustable up to 20 liters/minute 🌬️

βœ”οΈ Heating: Convection & Conduction, Mini Heater πŸ”₯

βœ”οΈ Supercharge Function: 80% charge in approx. 40 minutes βš‘πŸ”‹

βœ”οΈ Inhalation: Mouthpiece πŸš€

βœ”οΈ Heats Up: in approx. 20 sec ⏳

βœ”οΈ Charging: USB-C πŸ”Œ

βœ”οΈ Display: Digital Screen πŸ“Ÿ

βœ”οΈ Bluetooth Connectivity & Web App Control πŸ“±



πŸ“¦ Includes:

βœ”οΈ 1 x VENTY Device 🎯

βœ”οΈ 1 x USB-C Charging Cable (Type-C to Type-C plug) πŸ”Œ

βœ”οΈ 2 x Normal Screen, Small πŸ› οΈ

βœ”οΈ 3 x Coarse Screen, Small πŸ”„

βœ”οΈ 2 x Cooling Unit Screen ❄️

βœ”οΈ 2 x O-Ring πŸ”©

βœ”οΈ 1 x Filling Chamber Tool 🌿

βœ”οΈ 1 x Cleaning Brush 🧼

βœ”οΈ 1 x Instructions for Use πŸ“–



🚨 Legal Disclaimer: This product and all products on this site are intended and sold for legal purposes only ✠.

