๐๐Ž๐Ž๐Œ ๐•๐š๐ซ๐ข๐ž๐ญ๐ฒ ๐Ÿ๐Ÿ ๐๐š๐œ๐ค ๐ƒ๐Ÿ– ๐š๐ง๐ ๐‚๐๐ƒ ๐๐š๐ง๐จ ๐‡๐ž๐ฆ๐ฉ



Boom shot beverages are made with fast acting Hemp Derived D8 and CBD, delivering 25mg of highly active cannabinoids in minutes. This delicious beverage also contains a perfectly balanced hint of premium hemp live resin terpenes for optimal flavor and effects. Effects are fun, enjoyable, mild, great for parties, without a hangover.



Have a Boom with your Bestie



-๐๐š๐ง๐จ๐ž๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐จ๐ฉ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ฅ ๐š๐›๐ฌ๐จ๐ซ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง

-๐’๐ก๐š๐ค๐ž ๐–๐ž๐ฅ๐ฅ.

-๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ž ๐‚๐จ๐ฅ๐.

-๐ƒ๐ซ๐ข๐ง๐ค ๐จ๐ง๐ž ๐ช๐ฎ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐ก๐จ๐ญ, ๐š๐ง๐ ๐ฐ๐š๐ข๐ญ ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ฆ๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐ž๐ฌ. ๐ˆ๐Ÿ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐ข๐ฌ ๐๐ž๐ฌ๐ข๐ซ๐ž๐, ๐ซ๐ž๐ฉ๐ž๐š๐ญ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ.



๐๐ž๐ซ๐ซ๐ฒ ๐ƒ๐ซ๐ž๐š๐ฆ ๐Ÿ๐Ÿ“๐ฆ๐ ๐‡๐ž๐ฆ๐ฉ ๐ƒ๐Ÿ–

Hemp Delta-8: 25mg

2 FL. OZ. (59ml)

Ingredients: Electrolyte Water, Hemp Delta 8 Complex, Natural Wild Berry Flavor, Cane Sugar, Sodium Citrate, Potassium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hexamethaphosphate, Citric Acid, Xanthum Gum.



๐†๐ข๐ง๐ ๐ž๐ซ ๐‹๐ข๐Ÿ๐ญ๐ž๐ซ ๐Ÿ๐Ÿ“๐ฆ๐ ๐‚๐๐ƒ

Hemp CBD: 25mg

2 FL. OZ. (59ml)

Ingredients: Electrolyte Water, Hemp Delta 8 Complex, Natural Flavor, Natural Lemon Flavor, Artificial colors, Apple Cider Vinegar, 72+ Trace Minerals, Cane Sugar, Cayenne Pepper, Sodium Citrate, Potassium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hexamethaphosphate, Citric Acid, Xanthum Gum.



๐€๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐œ ๐‰๐š๐œ๐ค ๐Ÿ๐Ÿ“๐ฆ๐ ๐‡๐ž๐ฆ๐ฉ ๐ƒ๐Ÿ–

Hemp Delta-8: 25mg

2 FL. OZ. (59ml)

Ingredients: Electrolyte Water, Hemp Delta 8 Complex, Natural Flavor, Cane Sugar, Sodium Citrate, Potassium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hexamethaphosphate, Citric Acid, Xanthum Gum.



๐Œ๐š๐ง๐ ๐จ ๐†๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ“๐ฆ๐ ๐‡๐ž๐ฆ๐ฉ ๐ƒ๐Ÿ–

Hemp Delta-8: 25mg

2 FL. OZ. (59ml)

Ingredients: Electrolyte Water, Hemp Delta 8 Complex, Natural Mango Flavor, Cane Sugar, Sodium Citrate, Potassium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hexamethaphosphate, Citric Acid, Xanthum Gum.



Distributed By Boom Brands, Newport Beach, CA



*These statements have not been evaluated by the food and drug administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent disease.

**These products are not for use by or sale to persons under the age of 21. These products should be used only as directed on the label. Consult with your physician if pregnant or nursing. A Doctor's advice should be sought before using hemp derived products. Do not operate heavy machinery while using hemp and cannabinoid containing products.