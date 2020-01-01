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Tree Trunk

The standard in cannabis luxury furnishings

About Tree Trunk

FROM THE MOMENT THE FIRST TREE TRUNK® WAS CREATED, THE HUMAN TOUCH HAS BEEN VITAL TO THE COMPANY’S PHILOSOPHY OF UNRIVALED CRAFTSMANSHIP. TREE TRUNK® HAS BEEN DEDICATED TO CREATING CANNABIS FURNISHINGS THAT ARE AS FUNCTIONAL AS THEY ARE BEAUTIFUL WORKS OF ART. WE ARE THIRD GENERATION CRAFTSMEN WHO TAKE PRIDE IN OUR TRADITIONAL CONSTRUCTION METHODS, DESIGN PRINCIPLES, AND DEDICATION TO DETAIL. WE BLEND MODERN DESIGN WITH OLD SCHOOL CRAFTSMANSHIP TO CARRY ON TIME-HONOURED STANDARDS OF FIT, FINISH, AND CONSTRUCTION. WE USE ONLY THE FINEST SUSTAINABLE HARDWOODS AND HIGHEST QUALITY MATERIALS—HANDCRAFTING EACH TREE TRUNK® IN DETAIL TO CREATE A FUNCTIONAL MASTERPIECE.