urmawm
So chill, your mom would approve.
Catalog
All categories
Edibles
Topicals
THC edibles, weed gummies, & drinks
9 products
Gummies
ultimate wellness bundle
by urmawm
THC 5mg
CBD 50mg
Gummies
ursleep gummies
by urmawm
THC 5mg
CBD 50mg
Tinctures & Sublingual
urelixir drops of joy
by urmawm
THC 3mg
CBD 75mg
Gummies
urfocus gummies
by urmawm
THC 5mg
CBD 50mg
Gummies
urchill gummies
by urmawm
THC 5mg
CBD 50mg
Gummies
Gummies
ur day to night trio
by urmawm
THC 5mg
CBD 50mg
Gummies
Gummies
