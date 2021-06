Cataleya Cannabis Medicinal es una empresa familiar dedicados al bienestar de nuestros pacientes. Abrimos puertas en Mayo 10, 2021. Estamos localizados en un area discreta con amplio estacionamiento. Ubicados cerca de la 107 en Aguadilla, Puerto Rico. Tenemos tres puntos de acceso. Carretera detras del Subway en la 107, frente a Autogaleria. Otra entrada es en la carretera del Hospital Buen Samaritano en la entrada donde esta Eric's Bakery. Tambien puedes conseguirnos en Google Maps. Tenemos la marca de TuMedicina comestibles, topicos, flores, trim, jeringuillas y supositorios. Tambien contamos con una variedad de accesorios. Buscanos en Instagram como CataleyaCannabis o en Facebook como Cataleyaaguadilla. Cataleya Cannabis Medicinal is a family business dedicated to the well-being of our patients. We opened doors on May 10, 2021. We are located in a discreet area with ample parking. Located near 107 in Aguadilla, Puerto Rico. We have three access points. Street behind the Subway on 107, in front of Autogaleria. Another entrance is on the road to the Hospital Buen Samaritano at the entrance where Eric's Bakery is. You can also find us on Google Maps. We have TuMedicina edibles, topicals, flowers, trim, syringes, and suppositories. We also have a variety of accessories. Find us on Instagram as CataleyaCannabis or on Facebook as Cataleyaaguadilla.