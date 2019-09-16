By far one of the best group of people around. The staff are so friendly and easily approachable. They make you feel at home. I am relatively new when it comes to the science behind the medicine. The staff are so helpful when it comes to helping me pick out what kind of flower is best for me. They take the time and help me understand everything about my medicine. I would have never have know the different Terpentines and which ones are best for me. Thank you all at the Bradford herbology for putting up with my millon questions and helping me understand my medicine!