DISPENSARY
MEDICAL
Higher Remedies Dispensary
Discover great stores near you
About this dispensary
Higher Remedies Dispensary
Leafly member since 2020
- 213 Oak Main Ave, Comanche, OK
- call 580-439-4108
- Followers: 4
- License DAAA-NK2F-G2XC
- StorefrontMedical
Hours and Info (CT)
wednesday
10am - 7pm
thursday
10am - 7pm
friday
10am - 7pm
saturday
10am - 7pm
sunday
10am - 7pm
monday
10am - 7pm
tuesday
10am - 7pm
1 Review of Higher Remedies Dispensary
write a review
5.0
Quality
5.0
Service
5.0
Atmosphere
see all reviews
e........6
September 6, 2025
The staff is very attentive