Shop cannabis products near Frisco, TX
Filtersclear all
11,397 results
Sort by
Recommended
Best seller
Staff pick
Shop for cannabis products in a city near you
Plano, TX
4.3 mi
7 dispensaries
McKinney, TX
6.5 mi
7 dispensaries
Allen, TX
7.0 mi
6 dispensaries
Dallas, TX
10.0 mi
32 dispensaries
Carrollton, TX
11.2 mi
5 dispensaries
Lewisville, TX
11.7 mi
6 dispensaries
Denton, TX
15.3 mi
7 dispensaries
Garland, TX
17.1 mi
5 dispensaries
Irving, TX
18.9 mi
5 dispensaries
Fort Worth, TX
29.3 mi
21 dispensaries
Arlington, TX
29.7 mi
16 dispensaries
Thackerville, OK
44.4 mi
7 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.