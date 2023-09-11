Shop cannabis products near Highlands, NJ
Filtersclear all
21,909 results
Sort by
Recommended
Shop for cannabis products in a city near you
Brooklyn, NY
11.8 mi
44 dispensaries
New York, NY
12.1 mi
80 dispensaries
Staten Island, NY
12.4 mi
7 dispensaries
Queens, NY
14.7 mi
46 dispensaries
Jersey City, NJ
22.1 mi
4 dispensaries
Newark, NJ
23.4 mi
4 dispensaries
Union, NJ
24.3 mi
5 dispensaries
Franklin Township, NJ
25.8 mi
12 dispensaries
Scotch Plains, NJ
27.3 mi
5 dispensaries
The Bronx, NY
28.1 mi
17 dispensaries
Yonkers, NY
36.2 mi
6 dispensaries
Farmingdale, NY
37.1 mi
4 dispensaries
White Plains, NY
44.5 mi
7 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.