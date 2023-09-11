Shop cannabis products near Inkster, MI
Filtersclear all
43,801 results
Sort by
Recommended
Best seller
Shop for cannabis products in a city near you
Wayne, MI
4.7 mi
7 dispensaries
Detroit, MI
5.2 mi
70 dispensaries
River Rouge, MI
9.1 mi
12 dispensaries
Ferndale, MI
14.9 mi
7 dispensaries
Hazel Park, MI
15.1 mi
11 dispensaries
Ypsilanti, MI
15.2 mi
19 dispensaries
Madison Heights, MI
17.6 mi
5 dispensaries
Center Line, MI
18.6 mi
12 dispensaries
Ann Arbor, MI
19.5 mi
41 dispensaries
Monroe, MI
26.7 mi
18 dispensaries
Oxford, MI
35.6 mi
5 dispensaries
Adrian, MI
46.0 mi
15 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.