CANNA BASICS
About this product
CLEAR CHOICE DAB DART by CANNA BASICS
• PURE, UNCUT 100% DISTILLED CANNABIS OIL
• ALREADY ACTIVATED AND READY TO USE “ANY WAY”
• SMOKE IT, VAPE IT, DAB IT, EAT IT, OR DRINK IT
• PERFECT FOR MAKING YOUR OWN EDIBLES AT HOME
• 80%+ ACTIVATED THC
• 1ML / 1 FULL GRAM
WEEDMAPS VERIFIED - YOU WILL BE AN AUTHORIZED RETAILER!
https://weedmaps.com/brands/canna-basics/products
LEAFLY VERIFIED - YOU WILL BE AN AUTHORIZED RETAILER!
https://www.leafly.com/brands/canna-basics
THE CHOICE IS CLEAR.
THE CLEAR CHOICE DAB DART BY CANNA BASICS IS “PURE THC IN A BOTTLE."
• PURE, UNCUT 100% DISTILLED CANNABIS OIL
• ALREADY ACTIVATED AND READY TO USE “ANY WAY”
• SMOKE IT, VAPE IT, DAB IT, EAT IT, OR DRINK IT
• PERFECT FOR MAKING YOUR OWN EDIBLES AT HOME
• 80%+ ACTIVATED THC
• 1ML / 1 FULL GRAM
WEEDMAPS VERIFIED - YOU WILL BE AN AUTHORIZED RETAILER!
https://weedmaps.com/brands/canna-basics/products
LEAFLY VERIFIED - YOU WILL BE AN AUTHORIZED RETAILER!
https://www.leafly.com/brands/canna-basics
THE CHOICE IS CLEAR.
THE CLEAR CHOICE DAB DART BY CANNA BASICS IS “PURE THC IN A BOTTLE."
No product reviews
Have you tried this product? Be the first to leave a review!