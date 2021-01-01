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CANNA BASICS

CLEAR CHOICE Dab Dart - CANNA BASICS

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CLEAR CHOICE DAB DART by CANNA BASICS

• PURE, UNCUT 100% DISTILLED CANNABIS OIL
• ALREADY ACTIVATED AND READY TO USE “ANY WAY”
• SMOKE IT, VAPE IT, DAB IT, EAT IT, OR DRINK IT
• PERFECT FOR MAKING YOUR OWN EDIBLES AT HOME
• 80%+ ACTIVATED THC
• 1ML / 1 FULL GRAM

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THE CHOICE IS CLEAR.
THE CLEAR CHOICE DAB DART BY CANNA BASICS IS “PURE THC IN A BOTTLE."
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