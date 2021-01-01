CANNA BASICS
About this product
NATURE’S NECTAR VAPE CARTRIDGES by CANNA BASICS
• NO VITAMIN E ACETATE
• NO VG/PG/MCT OR PEG 400
• 1ML / FULL GRAM CARTS - 100% CLEAN, DISTILLED CANNABIS OIL
• CUSTOM NATURE’S NECTAR CCELL HARDWARE - PROVIDES MAXIMUM VAPOR
• AVAILABLE IN:
SATIVA - DAYTIME / INDICA - NIGHTTIME / HYBRID - ANYTIME
• NO FRILLS, ONLY POTENCY
• VAPE ANYWHERE, ANYTIME, ON THE GO, AND DISCREETLY.
WEEDMAPS VERIFIED - YOU WILL BE AN AUTHORIZED RETAILER!
https://weedmaps.com/brands/canna-basics/products
LEAFLY VERIFIED - YOU WILL BE AN AUTHORIZED RETAILER!
https://www.leafly.com/brands/canna-basics
LOW THROAT FEEL DUE TO ZERO ADDITIVES, HEAVY CHEST FEEL DUE TO MAXIMUM POTENCY!!!
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