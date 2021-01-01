Loading…
DispensariesDealsStrainsProductsCBDCannabis 101Social impact

Get local results

 Current general location:  
Enter your location to see results closest to you.
-or-
We do not share your location with anyone.

GMO Live Resin by Subdued Excitement

by Subdued Excitement (SUBX)
No product reviews
Have you tried this product? Be the first to leave a review!

About this brand

Logo for the brand Subdued Excitement (SUBX)
Subdued Excitement (SUBX)
Shop products
WE GROW AND SELL CANNABIS EXCLUSIVELY IN WASHINGTON STATE…NEAR CANADA.

WE ARE ROOTED IN SUPERIOR GENETICS COLLECTED FROM THE BEST BREEDERS IN THE WORLD…AND IN OUR COLLECTIVE LOVE OF SNOWBOARDING THE LEGENDARY MT. BAKER.

OUR GROWERS HAVE DECADES OF CULTIVATION EXPERIENCE…AND, FOR THE FIRST TIME EVER, LEGAL JOBS.

OUR BUDS ARE HAND-TRIMMED BY HIPPIES WITH DECADES OF EXPERIENCE…AND FOR THE FIRST TIME EVER, LEGAL JOBS.

OUR ULTRA-EFFICIENT GROWING METHODS AND STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES ALLOW US TO USE NO MORE SWEATSHOP LABOR THAN IS ABSOLUTELY NECESSARY.

WE STRIVE FOR CONSISTENCY, QUALITY, AND SUSTAINABILITY IN EVERYTHING WE DO…EXCELLENCE IS NOT AN ACT, BUT A HABIT.

WE ARE SUBDUED EXCITEMENT…AND THAT IS EXACTLY WHAT WE PROVIDE.