CUREPODS BY WEST COAST CURE
Valid 12/11/2019 – 1/1/2020
FREE BATTERY WITH PURCHASE OF ANY CUREPOD
LIMIT 2 PER CUSTOMER
BOGO ON GRAND CRU TOP SHELF 8THS
Valid 12/11/2019 – 1/1/2020
BUY ONE 8TH OF GRAND CRU GMO COOKIES AND GET A SUNDAE DRIVER PREROLL FOR $1
Limits do apply!!
GET A GRAM FOR A $1
Valid 12/12/2019 – 1/1/2020
BUY ANY CRU PRODUCT AND GET A CRU GRAM FOR $1. WHILE SUPPLIES LAST
BUY 2 GET 1 FOR A PENNY!!
Valid 12/12/2019 – 1/1/2020
PURCHASE ANY TWO ITEMS FROM FLURISH AND GET THE 3RD FOR A PENNY
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Valid 12/12/2019 – 1/1/2020
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WHILE SUPPLIES LAST
STIIIZY PRICE DROP!!!
Valid 12/12/2019 – 3/1/2020
Stiiizy just dropped their prices and we have extended those savings onto our customers!! Legit, lab tested products...just for you!!