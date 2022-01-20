I had to use the recreational menu today because a certain product I wanted was not on the medical menu. But I was made aware by Josh and Woody that another product I would have paid a lot more for was also available on medical. That saved me the taxes and I also get a discount because of the awesome 20% off veterans discount that they give all Vets. Anyway I rate my experience a 10 out of 10. Carol , Morgan , Cedric, And Shartee who are all so very professional, friendly and very helpful. I can honestly say that Natures is the most consistent and friendly dispensary in the area. You can tell they love what they do.