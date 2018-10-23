NO MEDICAL RECOMMENDATION? SIGN UP IN STORE FREE! JOIN THE CLUB AND RECEIVE: - DOCTORS RECOMMENDATION - FREE GIFTS - EXCLUSIVE PROMOTIONS - EXCLUSIVE INDUSTRY INVITES AND ELIGIBLE FOR FTP DEALS FIRST TIME PATIENTS - UP TO $60 OFF W/ MINIMUM PURCHASE $10 OFF $49 $20 OFF $99 $60 OFF $199 - FREE GIFTS - EXCLUSIVE OFFERS & DEALS *WE WILL MATCH OR BEAT ANY ADVERTISED PRICE!* WEEKLY DEALS FLOWER ***OUNCES AT $79.99, $99.99, $119.99, $149.99, $179.99*** STRAIN OF THE WEEK! COOKIES SHERBALATO 25% THC VIOLA - TRIFI COOKIES 20% OFF BOB STASH - $74.99 SHAKE OZ COOKIES & PURPLE COOKIES SUNFIRE - $79.99 OZ PURPLE TANGIE & $99.99 OZ ALIEN OG PACIFIC STONE - $119.99 OZ BANJO, SHERBET, & FRUIT HEADY - 119.99 OZ WATERMELON OG SONOMA PACIFIC - $149.99 OZ SUPER GLUE, WEDDING CAKE, KING MAMBA, & MORE SONOMA PACIFIC - PICK 2 8THS GET 1 FOR 1¢ ALIEN ROCK CANDY, CHEM, & SHERBET KYNDNESS - $69.99 10G SWEETS 27%, ROC OG 25%,TAHOE OG 25%, & MORE WEST COAST - $99.99 1/2OZ, $179.99 OZ BOSS OG 29%, YETI 30%, & ORANGEADE 21% BISCOTTI - HASH INFUSED PRE ROLLS 2 FOR $25 HUMBOLDT FARMS - PICK 2 8THS GET 1 FOR 1¢ COOKIES, OG KUSH, MENDO BREATH, TRINITY STAR & MORE CONCENTRATES FLAVOR OF THE WEEK! GOLDEN LEMON DIAMONDS ~90%THC HERBELLA - 2G GOLDEN LEMON DIAMONDS 2 FOR $55 SUNFIRE - SHATTER 2 GRAMS FOR $39.99 EMPIRE MOON ROCKS - 2G FOR $39.99 KURVANA - FREE BATTERY W/ PURCHASE STIIIZY - $4.20 BATTERY W/ ANY STIIIZY POD BRITE LABS - $5 OFF 1 CARTRIDGE,WAX OR POD $10 OFF 2 BUBBLE HASH - 2 GRAMS FOR $45 BLACKBERRY KUSH & GREEN CRACK 3 1g CARTRIDGES FOR $99 *DEALS AND FTP OFFERS CANNOT BE COMBINED* *ALL PRICES LISTED ARE BEFORE EXCISE & SALES TAX* *WE WILL MATCH OR BEAT ANY ADVERTISED PRICE!*
BUY ANY 2 HUMBOLDT FARMS 1/8THS AND GET 1 1/8TH FOR A PENNY! OG KUSH, BLUE DREAM, MENDO BREATH, & MORE IN STOCK! EXCLUSIVE AT OLIVE TREE 619-206-5274. https://olivetreewellnesscenter.com