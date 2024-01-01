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ABX AbsoluteXtracts
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THC carts, dabs, live resin, oil, & wax
243 products
Cartridges
ABX - Grapples Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Gelato #25 Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Lemon Banana Sherbet Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - London Chello Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - London Pound Cake Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Banana Papaya Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - Mac 1 Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Mac Punch Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - Lemon Royale Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - London Pound Cake Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - Rainbow Sherbet Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Double OG Chem Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - Fire Train Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Glazed Peaches Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - LA Kush Cake Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Platinum GSC Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Animal Mints Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - Banana Cream Cake Farmer's Reserve Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Raspberry OG Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - Cherry Sherbet Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Sour Lemonade Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Badder
ABX - Trainwreck Badder - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - Double OG Chem Cauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
Cartridges
ABX - Wedding Pie Sauce Cartridge - 1g
by ABX AbsoluteXtracts
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