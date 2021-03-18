Greenhouse Northbrook has the best retail cannabis shopping experience I've had in Illinois. Other shops I've visited were located in recently vacated office space, and we're laid out like labyrinths as they socially distanced us customers all over the place. I've shivered outside as other locations co- mingled us rec customers with their med customers, giving priority to med of course. I've tried parking in 3 inches of mud in Mundelslime. Greenhouse has none of those "issues". Good people, great environment.