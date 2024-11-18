DISPENSARY
RECREATIONAL
Rize - Ironwood
Discover great stores near you
About this dispensary
Rize - Ironwood
Leafly member since 2024
- 411 East Cloverland DR, Ironwood, MI
- call 9066755420
- Followers: 13
- License AU-R-000799
- StorefrontRecreational
Hours and Info (CT)
Hours unavailable
3 Reviews of Rize - Ironwood
write a review
5.0
Quality
5.0
Service
5.0
Atmosphere
see all reviews
m........0
November 18, 2024
Love it here. I have never had bad experience here. I want to stay true to RIZE, not have to go somewhere else. I hope the managers read these. You need to order some more live resin sativa vape cartridges. I need live resin and sativa. I have no problem getting to and staying asleep. I just beat lung cancer, hence live resin. Please order more.
j........5
September 10, 2024
Super friendly!
c........6
October 5, 2024
This place made me feel welcome and explained everything I asked about. Will definitely be going back to get more stuff. Great stuff by the way. High quality ❤️