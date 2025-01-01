Lemon Essence
HybridTHC 28%CBD —
stock photo similar to Lemon Essence
Lemon Essence
LeE
Hybrid
Lemon Essence potency is higher THC than average.
write a review
Lemon Essence is a hybrid cannabis strain bred by FIRESTAR/Doja Seeds. This is a vigorous grower that produces high yields of plants that smell like sugary lemon cookies; expect high cannabinoid numbers, too. Lemon Essence offers creative and focused effects, perfectly pairing with daytime activities that require energy and inspiration. If you’ve smoked, dabbed, or consumed Inside Joke, tell us about your experience by leaving a strain review.
Have feedback? suggest an edit
Buy strains with similar effects to Lemon EssenceOrder online. Same-day pickup or delivery in
Ready to try this strain?
Shop Lemon Essence products near you
Similar to Lemon Essence near Ashburn, VA
Similar strains: We used science to find strains with similar terpenes and effects
|In stock products near you
|Type
|Cannabinoid
|Top effect
|—
|—
|—
|—
|—
|Dominant terpene
|—
|—
|—
|—
|—