Lemon Essence is a hybrid cannabis strain bred by FIRESTAR/Doja Seeds. This is a vigorous grower that produces high yields of plants that smell like sugary lemon cookies; expect high cannabinoid numbers, too. Lemon Essence offers creative and focused effects, perfectly pairing with daytime activities that require energy and inspiration. If you’ve smoked, dabbed, or consumed Inside Joke, tell us about your experience by leaving a strain review.