Papaya Bang Bang is a weed strain from the Washington breeder Exotic Genetix. Papaya Bang Bang is a cross of the strains Papaya x Blueberry Bang Bang. Papaya Bang Bang is a modern strain from the 2020s with extremely high THC, flavor, and a gorgeous look. Papaya Bang Bang is new to Leafly so leave a review about how it grows, smells, looks, tastes, and feels.



