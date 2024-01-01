  • Our hemp-derived CBD gummy collection includes 23 varieties of infused confections, each in 4 sizes.
  • Our Delta-8 THC gummies burst with delicious flavor. Available in just Delta-8 and Delta-8 with CBD.
  • Our 2ML Carts Feature 1800MG Of Cannabinoids & Are Made With All Natural, Non-Synthetic Terpenes.
  • Ease Your Pet's Mind and Body With JoyPets CBD Products. Both Treats And Tinctures Are Available.
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RA Royal

RA Royal: It's the Stamp of Quality!
All categoriesHemp CBDDelta-8 THCVapingPetsEdiblesConcentrates

Delta 8 gummies, vapes, & flower

48 products
Product image for R.A. Royal Delta-8 Vape: Sour Tangie (Sativa)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A. Royal Delta-8 Vape: Sour Tangie (Sativa)
by RA Royal
Product image for R.A. Royal Delta-8 Vape: Blackberry Kush (Hybrid)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A. Royal Delta-8 Vape: Blackberry Kush (Hybrid)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Blue Widow (3000MG)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Blue Widow (3000MG)
by RA Royal
Product image for R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Forbidden Fruit (Indica)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Forbidden Fruit (Indica)
by RA Royal
Product image for R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Blue Zkittles (Indica)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Blue Zkittles (Indica)
by RA Royal
Product image for R.A. Royal Delta-8 Vape: Watermelon Zkittles (Indica)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A. Royal Delta-8 Vape: Watermelon Zkittles (Indica)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Tropical Zkittles (3000MG)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Tropical Zkittles (3000MG)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Ice Cream Cookies (3000MG)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Ice Cream Cookies (3000MG)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Hawaiian Haze (3000MG)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Hawaiian Haze (3000MG)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Green Dream (3000MG)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Green Dream (3000MG)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Cherry Pie (3000MG)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Cherry Pie (3000MG)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Blackberry Kush (3000MG)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 Three-in-One Disposable: Blackberry Kush (3000MG)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Watermelon Zkittles (Indica)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Watermelon Zkittles (Indica)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Strawberry Cough (Sativa)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Strawberry Cough (Sativa)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Sour Tangie (Sativa)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Sour Tangie (Sativa)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Purple Punch (Indica)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Purple Punch (Indica)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Mango Kush (Hybrid)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Mango Kush (Hybrid)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Blue Zkittles (Indica)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Blue Zkittles (Indica)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Blackberry Kush (Hybrid)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Blackberry Kush (Hybrid)
by RA Royal
Product image for R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Banana Runtz (Hybrid)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A Royal Delta-8 2ML Cartridge: Banana Runtz (Hybrid)
by RA Royal
Product image for R.A. Royal CBD with Delta-8 Classic Vape Juice
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A. Royal CBD with Delta-8 Classic Vape Juice
by RA Royal
Product image for R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Strawberry (Sativa)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Strawberry (Sativa)
by RA Royal
Product image for R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Green Apple (Sativa)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Green Apple (Sativa)
by RA Royal
Product image for R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Golden Pineapple (Sativa)
Delta-8 THC cartridges and vapes
R.A. Royal Delta-8 Vape Tank: Golden Pineapple (Sativa)
by RA Royal