Albemarle Cannabis Company products23 products
Hemp CBD tinctures
ACC 3000mg & 2000mg CBD Sublingual Tincture (<0.3% Delta-9 THC)by Albemarle Cannabis Company
Cooking
ACC CBD Infused Cold Pressed Virgin Olive Oil 250mg Full Spectrum CBDby Albemarle Cannabis Company
Vape pens
ACC Delta-8 Natural Terpene Vape Cartridge (<0.3% Delta-9 THC)by Albemarle Cannabis Company
Other Products Containing Delta-8 THC
Premium Delta-8 Flower, Virginia Cultivated (<0.3% Delta-9 THC)by Albemarle Cannabis Company
Gummies
ACC Delta 9 THC Gummies, Derived from Hemp Extract (<0.3 Delta-9 THC) 4 & 10 Packby Albemarle Cannabis Company
Other Products Containing Delta-8 THC
ACC Premium Hemp Derived Delta-8 Pre-Rolled Joints (<0.3% Delta-9 THC)by Albemarle Cannabis Company
Miscellaneous
ACC 2000mg CBD Muscle Rub Salve Scented & Unscented (<0.3% Delta-9 THC)by Albemarle Cannabis Company
Hemp CBD edibles
Albemarle Cannabis Company CBD & Delta 8 Infused Raw Honey Sticks (<0.3% Delta-9 THC)by Albemarle Cannabis Company
Hemp CBD Flower
ACC Premium Hemp CBD Pre-Rolled Joints (<0.3% Delta-9 THC)by Albemarle Cannabis Company
Other Products Containing Delta-8 THC
Stormy Daniels Delta-8 Flower Virginia Cultivated (<0.3% Delta-9 THC)by Albemarle Cannabis Company