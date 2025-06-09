Pineapple Bang reviews
Pineapple Bang strain effects
Pineapple Bang strain helps with
- 100% of people say it helps with Anorexia
- 100% of people say it helps with Anxiety
- 100% of people say it helps with Arthritis
This info is sourced from our readers and is not a substitute for professional medical advice. Seek the advice of a health professional before using cannabis for a medical condition.
m........o
June 9, 2025
Focused
Relaxed
Pineapple Bang da Junky A planta viva tem cheiro de abacaxi. A planta queimando muda o sabor para 🍒 cerejas maduras e doce, acompanhada de uma chá de cidreira ou capim santo. Sua fumaça é perfumada não ao ponto de ser incensante. O efeito é leve e moderado .